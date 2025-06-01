Все теннисистки топ-8 посева вышли в 4-й круг «Большого шлема» впервые с 2005 года
Первые восемь сеяных у женщин вышли в 1/8 ТБШ впервые с Australian Open-2005.
На «Ролан Гаррос» этими игроками стали:
- Арина Соболенко;
- Коко Гауфф;
- Джессика Пегула;
- Жасмине Паолини;
- Ига Швентек;
- Мирра Андреева;
- Мэдисон Киз;
- Циньвэнь Чжэн.
20 лет назад в Мельбурне аналогичного результата добились:
- Линдсей Дэвенпорт;
- Амели Моресмо;
- Анастасия Мыскина;
- Мария Шарапова;
- Светлана Кузнецова;
- Елена Дементьева;
- Серена Уильямс;
- Винус Уильямс.
Отметим, что на парижском «Шлеме» подобное последний раз происходило в 2003 году.