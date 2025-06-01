Все теннисистки топ-8 посева вышли в 4-й круг «Большого шлема» впервые с 2005 года

Первые восемь сеяных у женщин вышли в 1/8 ТБШ впервые с Australian Open-2005.

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На «Ролан Гаррос» этими игроками стали:

Арина Соболенко;

Коко Гауфф;

Джессика Пегула;

Жасмине Паолини;

Ига Швентек;

Мирра Андреева;

Мэдисон Киз;

Циньвэнь Чжэн.

20 лет назад в Мельбурне аналогичного результата добились:

Линдсей Дэвенпорт;

Амели Моресмо;

Анастасия Мыскина;

Мария Шарапова;

Светлана Кузнецова;

Елена Дементьева;

Серена Уильямс;

Винус Уильямс.

Отметим, что на парижском «Шлеме» подобное последний раз происходило в 2003 году.