Все теннисистки топ-8 посева вышли в 4-й круг «Большого шлема» впервые с 2005 года

Sports.ru

Первые восемь сеяных у женщин вышли в 1/8 ТБШ впервые с Australian Open-2005.

Все теннисистки топ-8 посева вышли в 4-й круг «Большого шлема» впервые с 2005 года
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На «Ролан Гаррос» этими игроками стали:

  • Арина Соболенко;
  • Коко Гауфф;
  • Джессика Пегула;
  • Жасмине Паолини;
  • Ига Швентек;
  • Мирра Андреева;
  • Мэдисон Киз;
  • Циньвэнь Чжэн.

20 лет назад в Мельбурне аналогичного результата добились:

  • Линдсей Дэвенпорт;
  • Амели Моресмо;
  • Анастасия Мыскина;
  • Мария Шарапова;
  • Светлана Кузнецова;
  • Елена Дементьева;
  • Серена Уильямс;
  • Винус Уильямс.

Отметим, что на парижском «Шлеме» подобное последний раз происходило в 2003 году.

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