Арина Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге она одержала победу над американкой Амандой Анисимовой (16-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

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Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Соболенко выполнила 11 подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Анисимовой три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025 Арина Соболенко поспорит с теннисисткой из Китая Чжэн Циньвэнь.