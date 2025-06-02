Андреева обыграла экс‑россиянку и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка России Мирра Андреева победила первую ракетку Австралии Дарью Касаткину в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции.

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. Андреева, посеянная под шестым номером, выиграла со счетом 6:3, 7:5. Во второй партии она не позволила сопернице подать на сет. Касаткина выступала на турнире под 17‑м номером посева. До апреля 2025 года она представляла на соревнованиях Россию.

Андреева сравняла счет в личных встречах с Касаткиной — 1–1. В октябре спортсменки дошли до финала в китайском Нинбо, в решающем матче сильнее оказалась Касаткина. Перед матчем на «Ролан Гаррос» соперницы обнялись и поприветствовали друг друга.

В четвертьфинале 18‑летняя Андреева сыграет с победительницей матча между третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой и француженкой Луа Буассон, получившей от организаторов wild card.

Турнир Большого шлема. «Ролан Гаррос». Париж. Грунт. Общий призовой фонд — более 56,3 миллиона евро

Женщины. Четвертый круг

Мирра Андреева (Россия, 6) — Дарья Касаткина (Австралия, 17) — 6:3, 7:5