Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал «Ролан Гаррос»

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер успешно преодолели четвертьфинальный барьер на Открытом чемпионате Франции по теннису — «Ролан Гаррос» 2025 года, обеспечив себе место в полуфинале парного разряда. В состоявшемся сегодня, 3 июня, матче они одержали победу над тандемом, состоящим из ещё одной российской спортсменки Анастасии Потаповой и её сербской напарницы Ольги Данилович, со счётом 6:3, 7:5.

© Спорт день за днем

Поединок продлился 1 час 22 минуты. За это время Мирра Андреева и Диана Шнайдер показали высокую эффективность на приёме, реализовав четыре из девяти имевшихся у них брейк-пойнтов. Они также выполнили две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки. Их соперницы, Анастасия Потапова и Ольга Данилович, смогли реализовать лишь два из девяти своих шансов на брейк, записали на свой счёт один эйс и совершили пять двойных ошибок.

За выход в финал турнира Диана Шнайдер и Мирра Андреева поборются с итальянским дуэтом, состоящим из Сары Эррани и Жасмин Паолини.