Музетти вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв Тиафо

Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». В матче 1/4 финала он уверенно одолел американца Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.

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Поединок продолжался 2 часа 47 минут. Музетти выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Музетти в полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграет с сильнейшим в матче Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США).

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Призовой фонд соревнования составляет € 56 352 000. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.