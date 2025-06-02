62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025. Это лучший результат Александра на турнирах «Большого шлема».

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В матче 1/8 финала Бублик со счётом 5:7, 6:3, 6:2, 6:4 обыграл пятую ракетку мира из Великобритании Джека Дрейпера (5).

За выход в дебютный полуфинал ТБШ Бублик сразится либо с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, либо с 15-м номером мирового рейтинга россиянином Андреем Рублёвым.