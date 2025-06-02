Рублев проиграл Синнеру в четвертом круге Открытого чемпионата Франции

Россиянин Андрей Рублев проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису. Соревнования проходят в Париже.

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Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, 6:4 в пользу Синнера, посеянного на турнире под 1-м номером. Рублев был посеян под 17-м номером. В четвертьфинале итальянец сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом. Он впервые вышел в четвертьфинал турниров Большого шлема, обыграв британца Джека Дрейпера.

В мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции не осталось российских теннисистов. В женской сетке в четвертьфинал турнира вышла Мирра Андреева. В матче за выход в полуфинал она сыграет с 361-й ракеткой мира француженкой Лоис Буассон.

Рублеву 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Синнеру 23 года, он возглавляет рейтинг ATP с июня 2024 года. Итальянец выиграл 19 турниров под эгидой организации. Он является трехкратным победителем турниров Большого шлема - Открытого чемпионатов Австралии (2024, 2025) и Открытого чемпионата США (2024). В 2023 году Синнер стал обладателем Кубка Дэвиса.

Открытый чемпионат Франции - второй в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят на грунтовом покрытии и завершатся 8 июня. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас. Из российских теннисистов на нем побеждал только Евгений Кафельников (1996).