Синнер вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв Бублика

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в рамках четвертьфинального матча «Ролан Гаррос» (Франция) одержал победу над 62-м в мужском мировом рейтинге представителем Казахстана Александром Бубликом со счётом 6:1, 7:6, 6:0.

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Матч продлился 1 час и 50 минут. Оба теннисиста совершили по пять подач навылет за матч. У Синнера одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-поинтов из 14 возможных. Бублик допустил шесть двойных и не сумел реализовать ни одного брейк-поинта с двух попыток.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису Синнер сыграет против победителя матча Александр Зверев (третья ракетка мира, Германия) - Новак Джокович (шестой в мужском рейтинге, Cербия).