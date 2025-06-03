Синнер объяснил причину поражений от Алькараса

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался по поводу того, что проигрывает очные противостояния испанцу Карлосу Алькарасу. Итальянец не может обыграть соперника пять последних встреч подряд на турнирах АТР.

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