Новак Джокович пошутил над Зверевым после его публикации с трофеем Лиги чемпионов

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович шутливо прокомментировал публикацию немца Александра Зверева с трофеем Лиги чемпионов. Кубок был представлен во время матча Джоковича. Теннисисты сыграют друг с другом в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

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«Скажи правду. Ты был там, потому что шпионил за моей игрой. Увидеть трофей было просто предлогом», — написал Джокович в комментариях под публикацией.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов — 2024/2025 «ПСЖ» одержал разгромную победу над миланским «Интером». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу французской команды.