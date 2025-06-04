Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Первая ракетка России Мирра Андреева уступила француженке Луа Буассон в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции.

Теннисистки провели на корте 2 часа 8 минут. Андреева, посеянная под шестым номером, проиграла со счетом 6:7 (6:8), 3:6. Буассон на данный момент занимает 361‑е место в мировом рейтинге, она попала в основную сетку турнира, получив wild card. До матча с француженкой россиянка не отдала на текущем турнире ни одного сета.

22‑летняя Буассон впервые в карьере выступает в основной сетке турнира Большого шлема. В полуфинале она сыграет со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф.

В другом полуфинале встретятся первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и действующая чемпионка турнира Ига Швёнтек из Польши.

Турнир Большого шлема. «Ролан Гаррос». Париж. Грунт. Общий призовой фонд — более 56,3 миллиона евро

Женщины. ¼ финала

Луа Буассон (Франция, WC) — Мирра Андреева (Россия, 6) — 7:6 (8:6), 6:3