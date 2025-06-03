ИИ предсказал, на какой стадии «Ролан Гаррос» проиграет Мирра Андреева

Портал Tennis.com провёл исследование с помощью искусственного интеллекта для определения финалисток Открытого чемпионата Франции — 2025 в женском одиночном разряде. По версии Chat GPT, шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не сможет пробиться в финал «Ролан Гаррос».

Согласно ИИ, решающие матчи турнира закончатся следующим образом: «Соболенко, Швёнтек, Андреева и Гауфф выиграют свои четвертьфинальные матчи. Швёнтек и Гауфф выйдут в финал».

Сегодня, 3 июня, Арина Соболенко в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025 обыграла седьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 7:6 (7:3), 6:3, в эти минуты проходит матч 1/4 финала между Игой Швёнтек и украинкой Элиной Свитолиной. В среду, 4 июня, состоится американское дерби между Кори Гауфф и Мэддисон Киз, также на корт выйдут Мирра Андреева и 361-я ракетка мира Лоис Буассон из Франции.