Ига Швентек повторила достижение Серены Уильямс

Пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала 26-ю победу подряд на «Ролан Гаррос». Она повторила рекордную по продолжительности серию побед на турнире «Большого шлема» в женском одиночном разряде в текущем столетии. По данному показателю Швёнтек догнала американку Серену Уильямс, на счету которой победная серия из 26 матчей на Открытом чемпионате США (2012-2015).

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Сегодня, 3 июня, Ига Швёнтек победила украинку Элину Свитолину в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.

В матче за выход в финал Открытого чемпионата Франции Швёнтек сыграет с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси.