Элина Свитолина назвала свою основную цель в теннисе

14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина после поражения в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции — 2025 с пятым номером рейтинга WTA полькой Игой Швёнтек (1:6, 5:7) ответила на вопрос о своей главной цели в теннисе.

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«Конечная цель — выиграть турнир «Большого шлема», оказаться на вершине рейтинга WTA. Но я стараюсь подходить к этому постепенно, не торопиться. Для меня иногда важно взять паузу, чтобы осознать всё, чего я достигла, оценить проделанную работу. Возвращение после беременности никогда не бывает лёгким. Поэтому иногда мне просто хочется сесть, расслабиться и сказать себе: «Ладно, всё нормально, у тебя всё хорошо, ты на правильном пути, мало кто смог сделать то же самое до тебя, ты на правильном пути, так что продолжай работать, делать то, что должна, и будущее будет светлым!» Я чувствую, что у меня есть потенциал играть в хороший теннис, быть угрозой для величайших игроков. Верю в это и хочу продолжать работать над этим. Иначе я не сидела бы перед вами, не была бы здесь, не играла в теннис и не соревновалась. Я была бы дома и уже завершила бы карьеру», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

Лучшим результатом Свитолиной на мэйджорах являются полуфиналы на US Open (2019) и Уимблдоне (2019, 2023).