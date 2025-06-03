Новак Джокович поздравил с 39-летием Рафаэля Надаля

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович поздравил с 39-летием легендарного испанца Рафаэля Надаля. Сегодня, 3 июня, 22-кратный чемпион мэйджоров отмечает свой день рождения.

© Чемпионат.com

«С днём рождения, Рафа», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры в конце ноября 2024 года. Его последним профессиональным турниром стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая проходила в Малаге. Всего у испанского теннисиста 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 — в паре. Рафаэль Надаль является пятикратным обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратным олимпийским чемпионом (в одиночке и паре).