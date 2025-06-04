Синнера назвали Человеком-пауком

«Он — Человек-паук». Виландер восхитился игрой Синнера на «Ролан Гаррос»
Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер восхитился игрой лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера на «Ролан Гаррос» — 2025.
«Могу ли я сказать, что я потерял дар речи? Потому что это невероятно. Он не ждёт, пока мяч куда-то полетит. Я никогда не видел, чтобы кто-то был таким агрессивным на задней линии. Также мне нравится, что он выходит к сетке. Алькарас агрессивен, но по-другому. Даже не знаю, как бы я сыграл против Янника Синнера. Думаю, что бы сделал Роджер Федерер? Что бы сделал Рафа? Не знаю. Я бы попытался измотать его. Но он невероятно хорош в движении. Для меня он — Человек-паук. Невероятно, насколько он спортивный», — приводит слова Виландера Eurosport.