Гауфф вышла в полуфинал на втором «Ролан Гаррос» подряд

Коко Гауфф сыграет в полуфинале на втором «Ролан Гаррос» подряд.

Вторая ракетка мира победила Мэдисон Киз со счетом 6:7(6), 6:4, 6:1.

Это пятый полуфинал «Большого шлема» в карьере 21-летней американки (баланс – 2:2) и первый – в этом сезоне. Гауфф третий раз в поборется за выход в финал этого турнира, ее лучший результат здесь – финал в 2022-м году.

Она стала самой молодой теннисисткой за 25 лет, которая выиграла 25 матчей на «Ролан Гаррос».

За выход в финал она поборется с победительницей матча между Миррой Андреевой и Лоис Буассон.