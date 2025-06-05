Джокович вышел в 51-й полуфинал "Большого шлема"  в карьере

6 июня на "Ролан Гаррос" время мужских полуфиналов. И в одном из них сыграет 38-летний серб Новак Джокович, который накануне взял 100-й титул в карьере на турнире в Женеве, а на парижских кортах выиграл уже 101-й матч.

В четвертьфинале был повержен третий номер рейтинга немец Александр Зверев - 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Как потом сказал Саша о поражении, "зря многие раньше времени списали Ноле со счетов". Сам Джокович, конечно, понимает, что возраст имеет значение.

- Я провел идеальную игру, - цитирует шестую ракетку мира Punto de Break. - В 38 лет нелегко оставаться конкурентоспособным на этом уровне, но ради таких матчей стоит продолжать играть.

Интересно, сумеет ли Новак (шестой в классификации) восстановить силы к полуфиналу против лидера рейтинга итальянца Янника Синнера, которого назвал лучшим игроком в последние пару лет.

Сам Синнер накануне одержал уверенную победу над Александром Бубликом из Казахстана (6:1, 7:6, 6:0). Янник, кстати, не проигрывает на турнирах "Большого шлема" с US Open-2024. Причем последним, кому удалось исключить Синнера из числа фаворитов на "мэйджоре", был россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале Уимблдона-2024.

Вторая битва за путевку в финал "Ролан Гаррос" будет не менее захватывающей. В ней сойдутся действующий чемпион испанец Карлос Алькарас (2) и итальянец Лоренцо Музетти (7), который стал первым теннисистом в истории своей страны, добравшимся как минимум до 1/2 финала всех крупных грунтовых турниров в одном сезоне.

Ну а сегодня вечером состоятся женские полуфиналы. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко встретится с действующей и четырехкратной чемпионкой French Open полькой Игой Свентек (5). А француженка Лоис Буассон (361), сенсационно выбившая нашу Мирру Андрееву (6), попытается одолеть еще и американку Коко Гауфф (2).