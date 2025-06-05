Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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В полуфинале турнира, который прошел в четверг, 5 июня, спортсменка победила представительницу Польши Игу Швентек. Игра продлилась три сета, и завершилась со счетом 7:6, 4:6, 6:0 в пользу Соболенко. Теннисистки провели на корте 2 часа и 20 минут.

27-летняя Соболенко является первой ракеткой мира. Она дважды в карьере побеждала на Australian Open и один раз выигрывала US Open в одиночном разряде.

Соперницу по финалу Соболенко узнает позже. Во втором полуфинале француженка Лоис Буассон сыграет с американкой Кори Гауфф.