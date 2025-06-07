Янчук считает теннисистку Соболенко фаворитом финала Roland Garros

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко является фаворитом финального матча Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) против американки Коко Гауфф. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ранее ТАСС сообщал о победе Соболенко над полькой Игой Свёнтек в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Финальный матч в женском одиночном разряде состоится 7 июня.

"Я считаю, что Соболенко будет фаворитом в финале Roland Garros. Она играет сильнее всех, мощнее, когда она в ударе, с ней никто справиться не может. На ней может отразиться напряжение финального матча, под давлением она может наошибаться, но у нее уже большой опыт игры в финальных матчах на крупных турнирах. Я думаю, Гауфф поборется, но если Соболенко справится с волнением, то у американки будет очень мало шансов", - сказал Янчук.

Открытый чемпионат Франции - один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 8 июня, его призовой фонд составляет более €56,35 млн. Из россиянок на нем побеждали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).