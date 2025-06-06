Лоис Буассон обратилась к Кори Гауфф после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос»

361-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон обратилась к чемпионке US Open — 2023, второй ракетке мира американской теннисистке Кори Гауфф после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

«Поздравляю, Коко. Ты сыграла потрясающе, слишком хорошо. Всего наилучшего в финале турнира», — написала Буассон на своей странице в социальных сетях.

За титул чемпионки «Ролан Гаррос» — 2025 Гауфф сразится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (1). В первом полуфинале она в трёх сетах обыграла действующую чемпионку польку Игу Швёнтек. Лоис Буассон станет самой высокорейтинговой теннисисткой Франции по итогам «Ролан Гаррос» — 2025.