Гауфф вышла в финал «Ролан Гаррос», где сыграет с Соболенко

Американская теннисистка Кори Гауфф пробилась в финал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже. Гауфф, посеянная под вторым номером, обыграла француженку Лоис Буассон со счетом 6:1, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. В финале американка встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии. Турнир Большого шлема. «Ролан Гаррос». Париж. Грунт. Общий призовой фонд — более 56,3 миллиона евро Полуфинал Кори Гауфф (США, 2) — Лоис Буассон (Франция) — 6:1, 6:2