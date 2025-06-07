38-летний Джокович ответил, последнее ли в карьере это его участие на «Ролан Гаррос»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, последний ли раз он участвует в «Ролан Гаррос». Отметим, в полуфинале спортсмен проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру со счётом 6:4, 7:5, 7:6 (7:3).

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— Вы говорили ранее, что, возможно, это ваше последнее участие в «Ролан Гаррос», так ли это? — Я сейчас не знаю. 12 месяцев — это довольно долгий срок на данном этапе моей карьеры. Хочу ли я играть больше? Да, хочу. Но смогу ли я играть здесь снова через 12 месяцев? Не знаю. Это все, что я могу сказать на данный момент, — приводит слова Джоковича журналист Кристофер Клэри в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в финальном матче «Ролан Гаррос» встретятся Янник Синнер и Карлос Алькарас.