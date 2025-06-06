Главный тренер «Акрона» высказался о Дзюбе

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о нападающем команды Артёме Дзюбе. Российский специалист подчеркнул, что 36-летний форвард прибыл в «Акрон», чтобы доказать свою состоятельность. Нападающий перешёл в тольяттинский клуб в сентябре прошлого года.

© Чемпионат.com

«Дзюба выиграл всё, он работал в других условиях, спорил, реализовывался. Он другой. Как мы можем не детализировать подход к нему? Кто-то говорил о конфетно-букетном периоде с Дзюбой. Какой конфетно-букетный? Человек приехал в команду доказывать свою состоятельность. Моя цель — уважая его, направить его амбиции в нужное русло, не выпячивая свои амбиции. Он популярнее меня, он звезда, он добился всего сам. Я тренер команды, выведший её в РПЛ, но тренер, зависимый от игроков, я не могу ставить себя выше их», — сказал Тедеев.

В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.