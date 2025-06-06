Джокович поделился ожиданиями от полуфинала с Синнером на «Ролан Гаррос»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Открытого чемпионата Франции — 2025 с первым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером.

«Я знаю, чего ожидать от Янника. Он выйдет на корт и будет играть на очень высоком уровне, как и на всех турнирах, в которых участвовал в последние полтора года. Я не жду от него ничего меньшего. Такие матчи и испытания в каком-то смысле раскрывают во мне лучшее», — приводит слова серба Tennis.com.

Синнер и Джокович провели между собой семь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 4-3 в пользу серба. Ещё одна игра между ними состоялась в рамках Кубка Дэвиса — 2023: Синнер одержал победу в трёх сетах — 6:2, 2:6, 7:5. Также они дважды встречались на выставочных турнирах, здесь равенство — 1-1.