Алькарас назвал свой лучший матч в плане тактики

Второй номер рейтинга ATP испанский теннисист Карлос Алькарас оценил свою победу над итальянцем Янником Синнером в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) в этом году. Карлос Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Риме, обыграв Синнера со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

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«Это мой лучший тактический матч, который я когда-либо проводил», — приводит слова испанца Tennis.com.

В рамках встречи испанский спортсмен три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету итальянского теннисиста один эйс, три двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта.