Андреева и Шнайдер не вышли в финал Roland Garros в парном разряде

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини в полуфинальном матче Roland Garros по теннису в парном разряде. Соревнования проходят в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу итальянок, выступающих под 2-м номером посева. Россиянки были посеяны под 4-м номером. В финале Эррани и Паолини сыграют против представительницы Казахстана Анны Данилиной и сербки Александры Крунич (без номера посева).

Андреевой 18 лет, она занимает 6-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету три победы на турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros 2024 года. Шнайдер 21 год, она располагается на 12-й строчке в мировом рейтинге в одиночном разряде, в ее активе четыре титула WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг US Open 2024 года.

В парном рейтинге WTA Шнайдер занимает 9-е место, Андреева - 14-е. В январе спортсменки в паре выиграли турнир в австралийском Брисбене, в марте стали победительницами турнира в Майами. В 2024 году Андреева и Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде, в финале проиграв Эррани и Паолини.

Roland Garros - второй из четырех турниров Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 8 июня, его призовой фонд составляет более €56,35 млн. В прошлом году в женском парном разряде турнир выиграли чешка Катерина Синякова и американка Коко Гауфф.