Синнер обыграл Джоковича и впервые вышел в финал «Ролан Гаррос»

Джокович, уступая 4:5 во втором сете, впервые с Кубка Дэвиса-2023 сделал брейк в матче против Синнера. За это время Синнер выиграл в матчах против Джоковича 45 подач подряд.

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В концовке второго сета к Джоковичу выходил физиотерапевт: у серба были проблемы с левым бедром. В перерыве между вторым и третьим сетами Джокович взял медперерыв.

Синнер не отдал на этом турнире ни сета. Уступая 4:5 в третьей партии, он ушел с трех сетболов.

Итальянец выиграл на турнирах «Большого шлема» 20 матчей подряд. В Открытой эре более длинные серии были только у шести игроков.

Cиннер вышел в финал на восьмом турнире подряд (серия началась в прошлом сезоне в Цинциннати). Он первый, кому удалось это сделать, после Джоковича в 2015-м.

Для Синнера это будет четвертый финал на ТБШ, он поборется с действующим чемпионом Карлосом Алькарасом. Счет в личных встречах на уровне ATP 7:4 в пользу испанца. Оба ни разу не проигрывали в финалах ТБШ: у 23-летнего Синнера – три титула, у 22-летнего Алькараса – четыре.

После трехмесячной допинговой дисквалификации Синнер провел два турнира и на обоих вышел в финал с Алькарасом (три недели назад уступил ему в Риме).