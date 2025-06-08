На «Ролан Гаррос» установлен рекорд по длительности финала

Испанский теннисист Карлос Алькарас и представитель Италии Янник Синнер сыграли самый длинный финал в истории Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

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Встреча, которая состоялась 8 июня, длилась пять с половиной часов. Теннисисты сыграли пять сетов, после первых двух Синнер вел со счетом 2-0, однако Алькарас отыгрался. Судьба трофея решилась на тай-брейке, итоговый счет — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 6:7 (10:2) в пользу испанца, который защитил титул.

Алькарас — победитель уже пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (на его счету также Открытый чемпионат США — 2022, Уимблдон в 2023-2024 годах, Открытый чемпионат Франции — 2024); победитель 19 турниров ATP в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде.

Синнер — победитель трех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2024; 2025 и Открытый чемпионат США — 2024); победитель Итогового турнира ATP 2024 года; победитель 20 турниров ATP (из них 19 в одиночном разряде). В 2025 году он пропустил несколько недель из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и вернулся на корт в мае.