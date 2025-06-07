Кори Гауфф стала чемпионкой «Ролан Гаррос», победив в финале Арину Соболенко

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф выиграла «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В финале она одолела лидера мирового рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

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Матч продолжался 2 часа 40 минут. За это время Гауфф выполнила три подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 21. На счету Соболенко два эйса, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Это второй титул на турнире «Большого шлема» в карьере 21-летней Кори Гауфф. В 2023 году она выиграла US Open, также в финале одолев Арину Соболенко.