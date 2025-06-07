Арина Соболенко назвала поражение на «Ролан Гаррос» своим худшим финалом в карьере

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко оценила уровень своей игры в финале «Ролан Гаррос» — 2025. В матче за титул она проиграла американке Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

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«Первые две недели я играла очень тяжёлые матчи, против невероятных теннисисток. Я точно показывала уровень выше, чем в финале. Если честно, это был худший теннис в моём исполнении за последние даже не знаю сколько месяцев. Условия были ужасными, она просто была в них лучше меня. Мне кажется, это вообще был мой худший финал из всех», — сказала Соболенко на пресс-конференции.