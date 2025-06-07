«Это разочаровывало». Кори Гауфф — о поражении в первом сете в финале «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф ответила, что она думала после поражения в первом сете в финале «Ролан Гаррос» — 2025. В решающем матче Кори обыграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

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