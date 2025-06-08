Карлос Алькарас стал чемпионом «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом Открытого чемпионата Франции — 2025. В финале он обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

© Чемпионат.com

Для Карлоса Алькараса титул в Париже стал 20-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее он стал чемпионом турниров в Риме, Монте-Карло и Роттердаме.

Открытый чемпионат Франции проходил с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший представителя Германии Александра Зверева.