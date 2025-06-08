Финал «Ролан Гаррос» между Гауфф и Соболенко собрал 3,15 млн зрителей во Франции

Финал женского одиночного турнира «Ролан Гаррос» – 2025 между первой ракеткой мира белорусской Ариной Соболенко и вторым номером рейтинга WTA американкой Кори Гауфф посмотрело 3,15 млн зрителей во Франции, сообщает L’Equipe.

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Рекордным по просмотрам для женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» – 2025 стал полуфинальный матч между француженкой Лоис Буассон и Кори Гауфф, закончившийся со счётом 6:1. 6:2 в пользу американки. Его посмотрело 5,37 млн телезрителей. Вместе с тем количество зрителей финала этого года было выше, чем у финала «Ролан Гаррос» – 2024, в котором полька Ига Швёнтек обыграла итальянку Жасмин Паолини (6:2, 6:1). Прошлогодний финал турнира собрал у экранов во Франции 2,11 млн телезрителей.

Женский турнир в одиночном разряде «Ролан Гаррос» – 2025 проходил с 25 мая по 7 июня.