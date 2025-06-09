Захарова вышла во второй круг турнира WTA 500 в Лондоне, Касаткина вылетела

Россиянка Анастасия Захарова обыграла хорватскую теннисистку Донну Векич в матче первого круга на турнире категории WTA 500 в Лондоне.

Захарова, попавшая в основную сетку через квалификацию, одержала победу со счетом 6:3, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 19 минут.

Во втором круге Захарова сыграет с чемпионкой действующей Australian Open американкой Мэдисон Киз, посеянной на турнире под вторым номером.

Дарья Касаткина, ранее выступавшая за Россию, а ныне представляющая Австралию, проиграла британке Сонай Картал со счетом 1:6, 6:3, 3:6.