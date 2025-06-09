Сафиуллин проиграл пятый матч подряд в АТР‑туре, уступив в первом круге турнира в Штутгарте
Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл французу Джованни Перрикару в матче первого круга на турнире в Штутгарте.
Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут. Перрикар одержал победу со счетом 7:6 (12:10), 3:6, 7:5.
Во втором круге француз встретится с четвертым сеяным Феликсом Оже‑Аляссимом из Канады.
Сафиуллин проиграл пятый матч в ATP‑туре подряд. Последний раз он выигрывал встречу на турнире АТР в марте — во втором круге на «Мастерсе» в Майами.