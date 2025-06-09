Сафиуллин проиграл пятый матч подряд в АТР‑туре

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл французу Джованни Перрикару в матче первого круга на турнире в Штутгарте.

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Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут. Перрикар одержал победу со счетом 7:6 (12:10), 3:6, 7:5.

Во втором круге француз встретится с четвертым сеяным Феликсом Оже‑Аляссимом из Канады.

Сафиуллин проиграл пятый матч в ATP‑туре подряд. Последний раз он выигрывал встречу на турнире АТР в марте — во втором круге на «Мастерсе» в Майами.