Хачанов выиграл выставочный турнир Bonmont Tennis Masters в Швейцарии

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал победителем выставочного травяного турнира Bonmont Tennis Masters, проходившего в швейцарском Шезерексе с 6 по 8 июня.

По ходу турнира Хачанов в матчах группы А поочерёдно обыграл поляка Хуберта Хуркача (6:3, 6:4) и француза Ришара Гаске (7:5, 6:3) и. Также в травяных соревнованиях участвовали чешский теннисист Якуб Меншик, представитель Канады Феликс Оже-Альяссим и Лоренцо Сонего из Италии, выступавшие в группе B. Финальный матч между победителями групп А и В не предусмотрен.

Напомним, на завершившемся в воскресенье, 10 июня, Открытом чемпионате Франции Карен Хачанов завершил выступления на стадии 1/16 финала, проиграв американцу Томми Полу (3:6, 6:3, 6:7 (7:9), 6:3, 3:6).