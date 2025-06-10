Ник Кирьос не будет комментатором на Уимблдоне — 2025

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос не будет участвовать на Уимблдона в качестве комментатора на BBC в этом году. Австралиец выступал в качестве эксперта на турнире прошлым летом. Об этом сообщает The Telegraph.

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По информации источника, это произошло после того, как телекомпания подверглась критике, включив австралийца в освещение турнира 2024 года, спустя 12 месяцев после того, как он признался в нападении на свою бывшую девушку Кьяру Пассари.

Ранее Ник Кирьос рассказал, что пропустит травяной сезон — 2025 из-за трудностей, которые у него возникли в процессе восстановления от очередной травмы.

Австралиец также не смог появиться на Открытом чемпионате Франции — 2025 также из-за проблем со здоровьем.