Чанг: Федерер и Надаль изменили культуру в раздевалке. Они относились ко всем одинаково
Самый молодой чемпион мэйджора в истории американец Майкл Чанг заявил, что швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль изменили культуру тенниса вне корта.
«Честно говоря, Федерер и Надаль изменили культуру в раздевалке. Поколение до меня было очень конкурентным и практически не общалось между собой. На корте — это бизнес: ты хочешь показать всё лучшее в себе и победить соперника. За пределами корта они были доброжелательны ко всем, будь ты второй ракетка мира или сотый в парном разряде. Роджер, Рафа и даже Новак ответственны за эту трансформацию. Они относилисько всем одинаково и были доброжелательны. Думаю, это отразилось на нынешнем поколении, потому что они уважают всех», — приводит слова Чанга Clay Tenis.