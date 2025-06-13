Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Нидерландах

Российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на турнире ATP в Хертогенбосе (Нидерланды), обыграв француза Адриана Маннарино в матче второго круга. Поединок завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

В четвертьфинале Медведев встретится с американцем Райли Опелкой. Напомним, 29-летний россиянин, бывшая первая ракетка мира (2022), обладает 20 титулами ATP. В его активе также победы в Кубке ATP (2021) и Кубке Дэвиса в составе сборной России. Из шести финалов турниров Большого шлема Медведев пока выиграл один — US Open-2021.

Напомним, что Даниил Медведев и Андрей Рублев остались на 11-й и 17-й строчках обновленного рейтинга ATP. Медведев с 3290 очками и Рублев с 2540 очками не изменили свои позиции после участия в турнире в Риме, где они завершили выступления в четвертом и втором кругах соответственно.

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