Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Нидерландах

Россиянин Карен Хачанов обыграл американца Маккензи Макдональда в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Хертогенбосе.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 5:7, 7:6 (7:4) в пользу Хачанова (третий номер посева). Макдональд попал в основную сетку турнира благодаря победе в квалификации. В четвертьфинале Хачанов сыграет с канадцем Габриэлем Диалло (без номера посева).

Хачанову 29 лет, он занимает 24-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина семь побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open (2022) и Australian Open (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Макдональду 30 лет, он располагается на 99-й строчке в мировом рейтинге. В его активе нет титулов ATP. Лучшим результатом американца на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2018) и Australian Open (2021).

Турнир в Хертогенбосе проводится на травяном покрытии и завершится 15 июня. Его призовой фонд составил более €700 тыс. Действующим победителем турнира является австралиец Алекс де Минаур. Из россиян его выигрывал только Дмитрий Турсунов (2011).