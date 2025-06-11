Российская теннисистка Захарова проиграла во втором круге турнира в Лондоне

Российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла представительнице США Мэдисон Киз в матче второго круга на турнире категории WTA 500 в Лондоне.

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Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу американки, которая посеяна на турнире под вторым номером. Продолжительность матча составила 1 час и 9 минут.

В следующем круге Киз сыграет с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия, 5) — Кэти Бултье (Великобритания).

WTA 500. HSBC Championships. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд — более 1,4 млн долларов

Второй круг

Мэдисон Киз (США, 2) — Анастасия Захарова (Россия) — 6:3, 6:2