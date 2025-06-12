Джон Макинрой сравнил Синнера и Алькараса с группами Beatles и Rolling Stones

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой предположил, с какими знаменитыми группами можно сравнить соперничество трёхкратного чемпиона мэйджоров итальянца Янника Синнера и пятикратного победителя «Шлемов» испанца Карлоса Алькараса.

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