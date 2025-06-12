Бывший российский теннисист пожаловался на русофобию в Европе

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков пожаловался на русофобию в Европе. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

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Экс-спортсмен привел в пример случай, произошедший в одном из парижских кафе.

«Встает жирная такая свинья, подходит к нам: "Украинцы говорят, что все русские (нецензурное слово)". Вот и что ему ответить, разве что в морду дать, но я не стал», — заявил Чесноков.

Бывший теннисист также рассказал, что в аэропорту Монако у него однажды спросили о том, сколько украинских детей лишила жизни Россия.

«Это постоянно происходит», — добавил Чесноков.

Ранее юывший футболист «Краснодара» Илья Жигулев, выступавший за польский «Заглембе», рассказал об отношении в стране к россиянам. Он отметил, что никогда не сталкивался с русофобией.