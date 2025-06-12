Шнайдер вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Лондоне

Россиянка Диана Шнайдер обыграла представительницу Великобритании Кэти Бултер в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:2 в пользу Шнайдер, посеянной на турнире под 5-м номером. В четвертьфинале россиянка сыграет с американкой Мэдисон Киз (2-й номер посева).

Шнайдер 21 год, она занимает 12-е место в рейтинге WTA, на счету спортсменки четыре титула в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США 2024 года. В том же году она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Париже в паре с Миррой Андреевой.

Бултер 28 лет, она располагается на 34-й строчке мирового рейтинга. Британка выиграла три турнира WTA. На турнирах Большого шлема она не доходила дальше третьего круга.

Турнир в Лондоне относится к категории WTA 500 и проводится на травяных кортах.