Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах

Россиянин Даниил Медведев обыграл француза Адриана Маннарино в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Хертогенбосе.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу Медведева, посеянного на турнире под первым номером. В четвертьфинале россиянин сыграет с американцем Райли Опелкой.

Медведеву 29 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Маннарино 36 лет, он располагается на 127-й строчке в мировом рейтинге. Француз выиграл пять титулов ATP в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не доходил дальше четвертого круга.

Турнир в Хертогенбосе относится к категории ATP 250 и проводится на травяных кортах. Действующим победителем соревнований является австралиец Алекс де Минаур. Из россиян турнир выигрывал Дмитрий Турсунов (2011).