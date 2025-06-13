Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Нидерландах

Российский теннисист Даниил Медведев, являющийся 11-й ракеткой мира, не сумел выйти в полуфинал травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

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В четвертьфинальном матче соперником россиянина был американец Райлли Опелка, занимающий в мировом рейтинге 87-е место. Он обыграл Медведева со счётом 2:0 (7:6, 7:6).

В полуфинале Опелка встретится с победителем матча Зизу Бергс (Бельгия) - Марк Лаял (Эстония).

Ранее свой четвертьфинальный матч в Хертогенбосхе проиграл российский теннисист Карен Хачанов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».