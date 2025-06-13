Призовой фонд Уимблдона составит рекордные $73 млн

Суммарный призовой фонд Уимблдонского теннисного турнира в 2025 году составит 53,5 миллиона фунтов (около 73 миллионов долларов), сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление Всеанглийского клуба лаун‑тенниса и крокета.

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Это рекордная сумма, по сравнению с прошлым годом призовой фонд увеличился на 7%. Победители турнира в одиночном разряде получат по 3 миллиона фунтов (около 4 миллионов долларов). Теннисисты, которые проиграют в первом раунде соревнований в одиночном разряде, заработают по 66 тысяч фунтов (около 89 тысяч долларов), что на 10% больше, чем в прошлом году.

Матчи основного турнира Уимблдона пройдут с 30 июня по 13 июля. Действующими чемпионами турнира являются испанец Карлос Алькарас и Барбора Крейчикова из Чехии.