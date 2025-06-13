Александрова обыграла Веронику Кудерметову в Хертогенбосхе

19-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в матче 1/4 финала соотечественницу Веронику Кудерметову (39-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:4, 6:2.

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Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты. За время игры Екатерина Александрова сделала девять подач навылет, допустила десять двойных ошибок и смогла реализовать 8/13 брейк-пойнтов. Вероника Кудерметова сделала шесть эйсов за матч, допустила две двойные ошибки и реализовала 6/14 брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира в Хертогенбосхе Екатерина Александрова сыграет с победительницей встречи между китаянкой Юань Юэ и бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс.