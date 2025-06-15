23-летний канадец Габриэль Диалло выиграл дебютный титул в рамках ATP-тура

55-я ракетка мира канадский теннисист Габриэль Диалло впервые в карьере стал чемпионом турнира категории ATP.

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Сегодня, 15 июня, Диалло выиграл турнир категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче за титул он одержал победу над 63-й ракеткой мира бельгийцем Зизу Бергсом. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

Соревнования ATP-250 в Хертогенбосхе проходили с 9 по 15 июня, призовой фонд — € 706 850. Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов завершили выступление на турнире на стадии четвертьфинала. Отметим, что по итогам турнира Диалло дебютирует в топ-50 мирового рейтинга. 23-летний канадец займёт 44-ю строчку.